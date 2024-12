Vasto, Un ricco calendario di eventi in programma a Vasto a dicembre e gennaio

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Vasto si prepara a vivere giorni speciali, ricchi di magia e momenti per tutta la famiglia – È pronto, infatti, il calendario degli eventi delle ormai imminenti festività. Un programma unico, ricco, che abbraccia cultura, musica, divertimento e tradizione – Gli amanti della musica potranno assistere a concerti come il recital di pianoforte, cori gospel, e spettacoli in teatri e chiese della città. Per i più piccoli, ci saranno tanti appuntamenti con Babbo Natale, laboratori creativi, mini-show e il divertente spettacolo equestre – si apprende dalla nota stampa. Il vasto programma offre anche degustazioni enogastronomiche nelle piazze del centro, mercatini colorati e il Vasto Beer Festival. Gli eventi culturali comprendono presentazioni di libri, spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea a Palazzo d’Avalos e letture animate – La tradizione non viene trascurata, con concerti come “Christmas Carols” e “In Mundo Nascitur”. Il calendario si chiude con l’arrivo della Befana sulla spiaggia e spettacoli teatrali che porteranno allegria anche per l’inizio del nuovo anno – Per tutti gli eventi, si rimanda al calendario diffuso dal Comune di Vasto sul sito ufficiale al link: https://comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it/it/news/un-ricco-calendario-di-eventi-in-programma-a-vasto-a-dicembre-e-gennaio?type=2. «Luci scintillanti, mercatini ricchi di colori e profumi, concerti avvolgenti e spettacoli: Vasto si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio, pronto a immergersi in un’atmosfera di calore, condivisione e tradizione – Abbiamo pensato – commenta il sindaco Francesco Menna – un calendario ricco di eventi e piacevoli occasioni per ritrovarsi e vivere tutti insieme l’incanto di queste festività». «Sono particolarmente grato – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta – alle diverse realtà culturali che, con la loro arte, si sono messe a servizio della nostra comunità, realizzando un calendario davvero variegato – riporta testualmente l’articolo online. Un ringraziamento speciale di vero cuore va a tutti i colleghi della Giunta, ai consiglieri, agli uffici comunali e a tutte le autorità, che con il loro impegno e la loro collaborazione hanno reso possibile la realizzazione di questo ricco programma – si apprende dal portale web ufficiale. Il Natale non è solo luci e festa, è un’occasione per riscoprire il senso profondo della nostra socialità, del nostro “vivere insieme”, grazie al messaggio di amore e speranza che la nascita di Gesù rinnova ogni anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il mio augurio è che Vasto possa essere il luogo dove le persone vivano in pienezza il valore della comunità e il significato più autentico di queste festività». Scorrere verso il fondo per scaricare il calendario .

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it