Vasto, Unità nazionale e Forze Armate, Vasto rende omaggio ai caduti di tutte le guerre

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:COMUNICATO STA La città di Vasto si prepara a commemorare il 4 novembre 2024, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, con una cerimonia dedicata ai caduti di tutte le guerre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9:00 presso la villa comunale in Viale della Rimembranza, seguito da un corteo per le vie cittadine alle ore 9:15. Alle 9:30, in piazza Caprioli, sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre, e il sindaco interverrà per un discorso commemorativo – recita il testo pubblicato online. Successivamente, in Via Adriatica, sarà reso omaggio ai caduti del mare con una deposizione floreale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e agli Affari Istituzionali Nicola Della Gatta invitano la cittadinanza a partecipare: «Il 4 novembre rappresenta un momento di profonda riflessione e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria e per i valori di libertà e democrazia – viene evidenziato sul sito web. Ricordare i nostri caduti significa anche riaffermare l’importanza dell’unità nazionale, un valore fondante che ci guida e ci sostiene come comunità. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a questa cerimonia per rendere omaggio al loro sacrificio e per rinnovare il nostro impegno verso la pace e la solidarietà».

