Vendita scarpette rosse, il ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza comunale “Donna Attiva”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto, grazie al gruppo delle “Uncinettine” ed al Circolo pensionati “M.Zaccardi” si mobilita contro la violenza sulle donne: è possibile unirsi a questo progetto realizzando delle scarpette rosse fatte a mano, la cui esposizione e vendita avverrà il prossimo 25 Novembre in Piazza Barbacani a Vasto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzata in collaborazione con il Consorzio Matrix ed altre associazioni della Città. Il ricavato della vendita delle scarpette verrà devoluto al Centro antiviolenza comunale “Donna Attiva” per sostenerne progetti ed iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie alla collaborazione dell’Università delle tre Età di Cupello che ha inteso aderire con i lavori del proprio corso di uncinetto per sostenere la proposta – si apprende dal portale web ufficiale. Il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco hanno dichiarato :“Siamo profondamente impegnati nella lotta contro la violenza di genere, un fenomeno purtroppo ancora presente nella nostra società. Il Progetto Scarpette Rosse è un simbolo potente e universale che ci ricorda le storie di tante donne vittime di violenza e non solo rende visibile una piaga sociale che troppo spesso rimane nascosta, ma invita anche ciascuno di noi a riflettere sulla necessità di un cambiamento culturale profondo – riporta testualmente l’articolo online. Siamo fieri di sostenere iniziative come questa, che, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica, creano spazi di ascolto e azioni concrete per aiutare chi è vittima di violenza a trovare una via d’uscita con il Centro Donna Attiva, i servizi sociali, le forze dell’ordine e gli organi di giustizia – Solo con l’impegno collettivo potremo sperare in un futuro in cui queste scarpe rosse non siano più necessarie come simbolo di denuncia, ma come celebrazione di una società realmente libera dalla violenza”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it