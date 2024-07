Vigili del Fuoco. Chieti, esercitazione nella galleria ferroviaria San Giovanni

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, si è svolta un’esercitazione proposta ed organizzata dalla Società Rete Ferroviaria Italia, all’interno della Galleria San Giovanni, lungo la linea Pescara – Termoli, nella tratta San Vito Lanciano – Fossacesia, allo scopo di verificare e consolidare le procedure e i flussi comunicativi tra la citata Società responsabile della gestione e sicurezza della tratta ferroviaria in oggetto e le altre varie istituzioni coinvolte nella gestione di un ipotetico evento emergenziale lungo la linea ferroviaria, nonché la prontezza degli interventi – aggiunge la nota pubblicata. L’esercitazione rientra nel Piano Annuale delle attività del Gruppo FSI, relativamente agli obblighi derivanti dal D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie Ferroviarie” per gallerie di lunghezza superiore a 5000 metri e si inserisce nell’ambito del percorso di formazione continua sulla sicurezza del trasporto ferroviario consentendo al personale di RFI di mettere in pratica quanto appreso nelle fasi di formazione sia in relazione al soccorso che alla guida dei treni ed alle operazioni di assistenza – Lo scenario incidentale prevedeva l’avaria tecnica di un treno regionale della TUA S.p.a – si legge sul sito web ufficiale. , all’interno della Galleria San Giovanni, con conseguente principio di incendio e ferimento del macchinista alla guida del mezzo, che renderanno necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Chieti, di un’ambulanza del servizio 118 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, della Polizia Ferroviaria, oltre al personale di Rete Ferroviaria Italiana, FS Security e TUA Spa, impegnati altresì nell’assistenza e messa in sicurezza dei viaggiatori (figuranti individuati tra i volontari dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile). In particolare, i Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le operazioni di soccorso, hanno raggiunto il luogo dell’incidente con il mezzo bimodale, un particolare veicolo concesso da RFI al Comando di Chieti in comodato, capace di transitare sia su strada che lungo i binari della linea ferroviaria, mentre la cornice di sicurezza all’esterno della galleria e la viabilità è stata garantita da personale della Questura, della Polizia Stradale, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Finanza di Chieti e dal Comando Polizia Locale di San Vito Chietino, coordinati dalla Prefettura di Chieti

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dai Vigili del Fuoco e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it