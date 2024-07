Vigili del Fuoco. Incendio vegetazione nel comune di Roccascalegna

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:Squadre dei Vigili del fuoco di Chieti, con il supporto di aeromobili della flotta aerea statale, sono impegnate da quattro giorni nel comune di Roccascalegna per un incendio di vegetazione riguardante principalmente arbusti in ambienti prevalentemente impervi – Alimentato a più riprese dal vento, l’incendio ha percorso un’area di circa 85 ettari, in base alle prime stime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al momento si stanno completando le operazioni di bonifica, anche con l’ausilio di droni, per la verifica delle zone particolarmente inaccessibili.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale dei Vigili del Fuoco, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: vigilfuoco.it