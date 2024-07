Vigili del Fuoco. Incidente stradale a Rocca Pia. Coinvolta un’auto che trasportava sostanze radiologiche

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Intorno alle 4 di questa mattina, sull’SS 17, al Km 127,900, sull’Altopiano delle Cinque Miglia, nel comune di Rocca Pia, un’autovettura adibita al trasposto di sostanze radiologiche per uso sanitario, proveniente dal Molise e diretta verso il nord Italia, a causa di un incidente si è ribaltata disperdendo parte del carico – aggiunge testualmente l’articolo online. Immediato l’intervento dei Vigili del fioco di Castel di Sangro, di Sulmona e del Nucleo NBCR di L’Aquila specializzato per il contrasto a rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici – aggiunge la nota pubblicata. Il conducente è stato estratto dall’auto e trasportato presso l’ospedale di Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. Sono in corso da parte degli specialisti dei Vigili del fuoco le misure ambientali, il recupero e trasporto della sostanza in deposito autorizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. I valori rilevati hanno scongiurato ogni rischio per persone, animali e cose – Precedente Seguente

