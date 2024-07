Vigili del Fuoco. Pescara, fiamme nel vano ascensore di un’abitazione in via Caduti per servizio

Vigili del Fuoco, ultimissima dal sito web istituzionale:Questa mattina, alle 3.50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara, con il supporto dell’autoscala, è intervenuta in via Caduti per Servizio per l’incendio di una cabina ascensore situata in un edificio di una abitazione – si apprende dalla nota stampa. Il personale ha estinto le fiamme e ha messo in sicurezza lo stabile facendo defluire il fumo che aveva invaso completamente il vano scala – si legge sul sito web ufficiale. A scopo precauzionale, i condomini sono stati allontanati dagli appartamenti fino alla conclusione delle operazioni di soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Le cause dell’incendio sono ancora da definire – Sul posto sono intervenuti anche il personale della Polizia di Stato e del servizio sanitario –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dei Vigili del Fuoco. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale dei Vigili del Fuoco, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: vigilfuoco.it