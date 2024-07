Vigili del Fuoco. Soccorse dai Vigili del fuoco due donne sul Gran Sasso

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:Alle ore 14 di oggi due escursioniste sono state tratte in salvo dai Vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero del Reparto Volo di Pescara, sul Gran Sasso, in località Creste di Monte Cristo, versante Valle fredda – si apprende dal portale web ufficiale. Le due donne, impegnate in un’escursione dalla mattina, hanno perso l’orientamento trovandosi, senza volerlo all’interno di una boscaglia – viene evidenziato sul sito web. Grazie al telefono cellulare sono riuscite a dare l’allarme attraverso il numero unico di emergenza 112 che ha attivato il soccorso dei Vigili del fuoco – aggiunge testualmente l’articolo online. Immediata l’attivazione dell’elicottero proveniente da reparto Volo di Pescara che ha raggiunto il punto per il prelievo aereo delle due donne in apparente buono stato di salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento è stato eseguito con il concorso del Soccorso Alpino di L’Aquila (CNSAS). Soccorse dai Vigili del fuoco due donne sul Gran Sasso L’Aquila: Soccorse due escursioniste sul Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Alle ore 14,00 circa di oggi due escursioniste sono state tratte in salvo dai Vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero del Reparto Volo di Pescara, sul Gran Sasso, in località Creste di Monte Cristo, versante Valle fredda – viene evidenziato sul sito web. Le due donne, impegnate in un’escursione dalla mattina, hanno perso l’orientamento trovandosi, senza volerlo all’interno di una boscaglia – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie al telefono cellulare sono riuscite a dare l’allarme attraverso il numero unico di emergenza 112 che ha attivato il soccorso dei Vigili del fuoco – recita il testo pubblicato online. Immediata l’attivazione dell’elicottero proveniente da reparto Volo di Pescara che ha raggiunto il punto per il prelievo aereo delle due donne in apparente buono stato di salute – L’intervento è stato eseguito con il concorso del Soccorso Alpino di L’Aquila (CNSAS).

