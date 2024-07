Vigili del Fuoco. Tratto in salvo un pastore abruzzese e il proprio cucciolo

Vigili del Fuoco, ultimissima dal sito web istituzionale:Particolare intervento dei Vigili del fuoco per trarre in salvo un pastore abruzzese e il proprio cucciolo finiti all’interno di una vasca di raccolta d’acqua per irrigazione – La squadra dei Vigili del fuoco di Lanciano è intervenuta in località Bongarzone nel comune di Lanciano per il salvataggio di alcuni animali in pericolo di vita – si apprende dal portale web ufficiale. Già da domenica scorsa il proprietario aveva riscontrato la scomparsa di tre cani che oggi sono stati avvistati da un operaio all’interno di una vasca per la raccolta di acqua per irrigazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Vigili del fuoco con il supporto dei colleghi specializzati nel soccorso acquatico e dotati di specifico equipaggiamento hanno tratto in salvo il pastore abruzzese e il cucciolo, ma non c’è stato niente da fare per l’altro cane già privo di vita al momento dell’intervento –

