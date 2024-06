Walking aut percorsi inclusivi per l’autismo. Approvata graduatoria ammessi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Con determinazione dirigenziale n.349/959 del 12.06.2024 dell’Ente capofila dell’ambito sociale n.11 Frentano è stata approvata la graduatoria degli ammessi al progetto “WALKING AUT. Percorsi inclusivi per l’autismo”, progetto che rientra negli interventi e nelle iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico nell’ambito del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, DPCM del 29 Luglio 2022. Lo rendono noto il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche sociali Anna Bosco – Il progetto avviato lo scorso anno e approvato a gennaio 2024, ha ottenuto fondi per 628 mila euro dal Ministero – Avrà la durata di 12 mesi a partire dal mese di luglio – recita il testo pubblicato online. Hanno partecipato alla coprogettazione insieme al Comune di Lanciano ADS n.11 Frentano come capofila , gli Ecad della Provincia di Chieti ed in particolare n.7 Vastese, n.8 Chieti,n.9 Val di Foro, n.10 Ortonese,n.12 Sangro Aventino,n.13 Marrucino e n.14 Alto Vastese – Il progetto è scaturito dalla spinta sinergica degli enti locali con le associazioni, la UOSD di Neuropsichiatria di Atessa e l’importante lavoro degli uffici di piano – Dopo la firma dell’intesa da parte dei partner avvenuta lo scorso 7 maggio a Lanciano, un’apposita commissione ha esaminato le 147 domande di partecipazione pervenute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per l’ambito 07 vastese sono 22 i beneficiari che attraverso i partner di progetto vedranno realizzate iniziative su due linee di intervento: 1) percorsi di assistenza alla socializzazione (centri estivi, palestra di vita, outdoor adventure program, manager di rete); 2)progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa (laboratori occupazionali e pre-occupazionali, coach on the job, tirocinio di inclusione sociale). Tra le azioni trasversali per entrambe le linee di intervento troviamo il Parent training ed il supporto alla costituzione dei gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto) rivolti ai nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico, coadiuvati dalla presenza iniziale di un facilitatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Coordineranno questi progetti gli enti del terzo settore dell’area disabile selezionati a seguito di istruttoria pubblica (Anfass Lanciano Ets, Anffas Vasto Ets, Anffas Chieti Rosa blu Ets). 