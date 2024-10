Walking Aut, tavolo di monitoraggio con nuove proposte di miglioramento

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Prosegue il Progetto Walking Aut, percorsi inclusivi per l’autismo – riporta testualmente l’articolo online. Il 9 ottobre 2024 si è svolta la riunione del tavolo di monitoraggio nella sede dell’unità operativa di Neuropsichiatria infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti all’ospedale San Camillo de Lellis di Atessa – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto è nato a favore delle persone con spettro autistico della provincia di Chieti, finanziato dal fondo per l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Sono intervenuti l’ambito sociale frentano n.11, con il Comune di Lanciano capofila, Comune di Vasto, ambito sociale n. 8 Chieti, ambito sociale n.9 Val di Foro, ambito sociale n. 12 Sangro Aventino e ambito sociale n. 13 Marruccino, Anffas Lanciano, Vasto, Ortona e Chieti, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria e Csm di Ortona e Lanciano – aggiunge testualmente l’articolo online. Hanno partecipato la fondazione Oltre le Parole, Asperger Abruzzo e Angsa Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Sul tavolo sono stati presentati i primi risultati delle attività di socializzazione dei campus estivi della linea B, quest’estate gestiti da Anffas Vasto, evidenziando le criticità e gli aspetti positivi dell’iniziativa svolta e i laboratori occupazionali della linea F che si stanno avviando – recita il testo pubblicato online. Le proposte di miglioramento pervenute verranno acquisite per continuare a costruire progetti di vita per i soggetti target ricchi di opportunità. L’impegno assunto è quello di articolare servizi in grado di rispondere a criteri di efficacia e appropriatezza di interventi sociali e di fare propria l’aspettativa delle persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie di essere accompagnate e sostenute nel miglioramento della propria qualità di vita, nella comunità e in ogni caso in una rete di relazioni e all’interno di istituzioni rispettose della dignità e dei diritti inalienabili delle persone – si apprende dalla nota stampa. Presenti per il Comune di Vasto l’assessore Anna Bosco, l’assistente sociale Michela Mancini e Catia Tinari in rappresentanza di Anffas Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online.

