Webinar sulle Strategie Territoriali per i Comuni delle Aree Urbane Funzionali e delle Aree Interne

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 5 lug. – Il 9 luglio alle ore 10 la Regione Abruzzo terrà un webinar rivolto ai Comuni delle 8 Aree Urbane Funzionali (AUF) e delle 7 Aree Interne dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante l’incontro, verranno illustrate le opportunità e le modalità di partecipazione ai due Avvisi per l’attuazione delle Strategie Territoriali previste nei Programmi Regionali Abruzzo FESR e FSE+ 2021-2027, approvati dalla Giunta regionale il 25 giugno scorso – recita il testo pubblicato online. In particolare, saranno trattate le modalità di presentazione delle candidature, la modulistica necessaria e le procedure per predisporre gli atti – “Il webinar del 9 luglio rappresenta un’opportunità fondamentale per i Comuni per avviare un nuovo metodo di programmazione degli interventi e delle attività, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio abruzzese” – ha detto il sottosegretario Daniele D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. “L’Autorità di Gestione dei Fondi FESR FSE+ illustrerà i contenuti e i dettagli degli Avvisi per permettere alle Comunità locali di partecipare agli avvisi e presentare le migliori idee di strategie e illustrerà le modalità di utilizzo delle risorse che verranno presto erogate alle Coalizioni territoriali per la predisposizione delle Strategie”. Il Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 prevede l’attuazione della Priorità V “Riequilibrare l’Abruzzo per un benessere diffuso”, attraverso Strategie Territoriali nelle Aree Urbane Funzionali dell’Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Le azioni comprendono la rigenerazione dello spazio urbano, la valorizzazione di ecosistemi ambientali, la promozione e il marketing del territorio urbano, la mobilità sostenibile – si apprende dalla nota stampa. L’attuazione della Priorità V è dedicata inoltre alle 7 Aree Interne della programmazione 2021-2027. Gli interventi mirano a promuovere lo sviluppo socioeconomico e ambientale, attraverso la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, il marketing territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I principali ambiti tematici sono gli investimenti nell’economia della cultura e del turismo, la valorizzazione ambientale e delle risorse naturali, il marketing dei territori e il rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. L’illustrazione degli Avvisi e delle modalità di realizzazione delle Strategie territoriali saranno realizzate con il supporto operativo di Formez PA, l’Associazione in house della PCdM, quale operatore professionale che svolge servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A che supporta la Regione nell’ambito del rafforzamento della capacità amministrativa regionale anche nell’ambito del Progetto Hub delle Competenze – si apprende dalla nota stampa. Il Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 destina complessivamente 40,5mln per le Aree Urbane Funzionali e 66,9mln per le Aree Interne, grazie all’utilizzo delle risorse presenti nel FSE+ 2021-2027. Gli interventi sono finalizzati a favorire lo sviluppo integrato e inclusivo delle comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. Per partecipare all’evento, è possibile registrarsi mediante accesso al seguente link: http://eventipa – si apprende dal portale web ufficiale. formez.it/node/454056. COM.EU. 2407205

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it