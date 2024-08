West Nile, a Chieti non c’è allarme, ma sarà potenziata la disinfestazione

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 22 agosto 2024 – Sarà potenziata l’azione di disinfestazione relativa al mese di agosto a fronte della comunicazione ricevuta dalla Asl Lanciano Vasto Chieti circa la manifestazione del virus West Nile nella Provincia di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Tale virus, trasmesso tramite la puntura della zanzara comune, è in grado di infettare uomini e cavalli provocando patologie neuroinvasive anche gravi, con manifestazioni ancora più invasive nei soggetti con condizioni di rischio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Al momento, leggiamo dalla circolare inviata dalla dirigente del Siesp ai sindaci del territorio di casi riscontrati nei Comuni di Lanciano, Vasto e Casalbordino, dunque è doveroso agire sul fronte della prevenzione adottando dei comportamenti capaci di limitare i rischi – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Sanità Fabio Stella – . L’attività di disinfestazione per il mese di agosto è in corso, ma a fronte di tale comunicazione abbiamo deciso di prevedere per la prossima settimana un altro ciclo su tutto il territorio cittadino, provvedendo ad assicurare monitoraggio e pulizia dei ristagni e delle aree verdi – precisa il comunicato. Tuttavia è fondamentale che i cittadini collaborino attivamente alla prevenzione, con la rimozione di possibili focolai larvali e con attività larvicide in quelli che interessano le proprie aree private e che non possono essere rimosse – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di pulire caditoie e tombini pluviali, zone di scolo e ristagno di acqua, svuotare i vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante, cambiare spesso l’acqua delle ciotole per gli animali, tenere le piscine per i bambini in posizione verticale quando sono vuote – E’ inoltre importante adottare misure di prevenzione individuale come utilizzo di repellenti specifici, un abbigliamento coprente in caso di permanenza all’aperto nelle ore serali e notturne”.

