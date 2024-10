XXXII Premio Borsellino: il 24 ottobre spettacolo dedicato a Battisti con Mogol, il 25 cerimonia di premiazione al Ridotto del Teatro Comunale

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un significativo appuntamento artistico e culturale far? da anteprima al gran finale della trentaduesima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzato dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Societ? Civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 24 ottobre, alle ore 21 nella sala del Ridotto del Teatro Comunale, andr? in scena lo spettacolo “Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”. Sul palco il cantautore Gianmarco Carroccia e il paroliere e produttore discografico Giulio Rapetti, in arte Mogol, che proprio insieme a Battisti ha firmato i testi di alcuni dei pi? grandi successi della musica italiana di tutti i tempi – precisa la nota online. L’evento sar? con ingresso libero e sino ad esaurimento posti.Il giorno successivo, venerd? 25 ottobre, alle ore 10 sempre al Ridotto del Teatro Comunale, si terr? la cerimonia di premiazione del Premio Borsellino – In quell’occasione personalit? di rilievo del panorama italiano, tra cui magistrati, avvocati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e giornalisti verranno insigniti del riconoscimento per l’impegno profuso a difesa della legalit? e della giustizia – viene evidenziato sul sito web. La manifestazione si articoler? in ulteriori iniziative che nei prossimi giorni saranno presentate alla citt? con una conferenza stampa a cui prenderanno parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori dell’Aquila, David Mancini, e Luigi Savina, garante del premio e gi? vice capo della Polizia di Stato – riporta testualmente l’articolo online.

