XXXII Premio Borsellino: legalità e lotta al bullismo, donati al Comune l’albero di Falcone e la pianta di Giogiò

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Legalit?, giustizia e lotta al bullismo: valori che questa mattina, nell’ambito del XXXII Premio Nazionale Paolo Borsellino – organizzato dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’associazione Societ? Civile -, sono stati protagonisti nella sede municipale di Palazzo Margherita – si apprende dal portale web ufficiale. I Carabinieri Forestali, rappresentati dal Comandante del Gruppo dell’Aquila, Colonnello Nicol? Giordano, ha donato alla citt?, nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi, ‘L’Albero di Falcone’. Si tratta di una pianta di talea che ha lo stesso genoma della pianta madre che si trova davanti all’abitazione palermitana del giudice Falcone, assassinato dalla mafia nel 1992 e che, come accaduto in altre realt? d’Italia, sar? poi piantumata all’esterno in un istituto scolastico – riporta testualmente l’articolo online. All’iniziativa ha partecipato anche la signora Daniela Di Maggio, madre di Gianbattista Cutolo “Giogi?”, giovane musicista ucciso la notte del 31 agosto 2023 a Napoli, che ha omaggiato il Comune dell’Aquila con la “Pianta di Giogi?”, una pianta di maggiociondolo che sar? messa a dimora nel giardino di una scuola del territorio aquilano – recita il testo pubblicato online. Si tratta del primo passo di una campagna nazionale contro il bullismo giovanile che parte dall’Aquila e si concluder? il prossimo 7 febbraio con un appuntamento che si svolger? sempre nel capoluogo d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ricorda, infine, che domani, 25 ottobre alle ore 10, al Ridotto del Teatro Comunale si svolger? la cerimonia finale del Premio – L’evento sar? trasmesso sulla pagina facebook del Comune dell’Aquila, in diretta tv su Rete8 e in streaming su Radio Cerrano Web.

