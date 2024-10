11° edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo FAMu all’Imago Museum

Gli eventi più attesi in Abruzzo: ecco le ultime notizie su Abruzzo Turismo:Domenica 13 ottobre, in occasione dell’11° edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo FAMu, l’Imago Museum offre alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 17 anni l’opportunità di partecipare a una visita guidata di una delle tre collezioni permanenti ospitate al suo interno – Collezione in Evidenza: “Impressioni e Realtà – Il Sogno Scandinavo da Barbizon a Civita D’Antino” Questa collezione racconta la vita abruzzese attraverso le opere degli artisti danesi tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento – Civita d’Antino e i suoi abitanti sono ritratti con la tecnica degli impressionisti, conferendo alla collezione un grande valore artistico e antropologico – 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 – Primo turno: ore 11.30 – Secondo turno: ore 17.30 𝗣𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: Non obbligatoria ma consigliata, visto il numero di posti limitato – aggiunge testualmente l’articolo online. Per prenotare, inviare una mail a info@imagomuseum.it e attendere la conferma – si apprende dal portale web ufficiale. 𝗢𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲: – Inclusa una formula speciale valida per il 13 ottobre 2024, che consente anche l’ingresso al Clap Museum e la partecipazione alla visita guidata per bambini alla mostra “MASSIMO MATTIOLI. Gli scontri e le magie”. 𝗡𝗼𝘁𝗮 𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲: L’acquisto del biglietto consente di accedere a tutte le collezioni del museo – riporta testualmente l’articolo online. La possibilità di partecipare alla visita è garantita fino a cinque minuti prima del suo inizio – recita il testo pubblicato online. 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲: 13 ottobre 2024 Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web o contattateci all’indirizzo www.imagomuseum.it

