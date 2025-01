2a edizione del “Presepe Collepetrano”

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Per il secondo anno consecutivo, torna l’appuntamento il “Presepe Collepetrano”! Dall’8 dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025 il pittoresco borgo di Collepietro (AQ), si trasforma in una suggestiva cornice dedicata alla Natività: oltre trenta figure a grandezza naturale prenderanno vita lungo le vie del centro storico, trasformando vicoli, cantine e piazzette in un vero e proprio percorso narrativo della Natività. Una grande stella cometa, visibile già dalla piana di Navelli, indicherà il percorso del presepe – Oltre ad essere un richiamo alla fede e alla tradizione, il Presepe rappresenta un’occasione per scoprire il fascino senza tempo di Collepietro – riporta testualmente l’articolo online.

