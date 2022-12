3 CHILI DI DROGA NASCOSTI NELLA CUCCIA DEL CANE: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN PESCARESE

- Advertisement -

Nell’ ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore Luigi Liguori, la Squadra Mobile ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di al fine di spaccio, un pescarese di 58 anni con numerosi precedenti di polizia – viene evidenziato sul sito web. Gli investigatori della Sezione Antidroga già da tempo avevano attenzionato l’uomo poiché dedito allo spaccio – riporta testualmente l’articolo online. Ieri, avendo motivo di ritenere che lo stesso si fosse rifornito di droga da cedere in occasione delle imminenti festività natalizie, hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione dove, in cucina, sono stati inizialmente trovati gr.24 di hashish racchiuso in un contenitore di forma cilindrica, oltre ad un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento e la parcellizzazione della droga – si legge sul sito web ufficiale. Occultata in una cuccia per cani, all’interno di uno zaino, è stato rinvenuto il grosso quantitativo di droga ovvero hashish per un peso totale di kg.3,372, suddiviso in 20 cilindri del tutto simili a quello sequestrato in cucina – si legge sul sito web ufficiale. #droga #hashish #perquisizione #arresto #SquadraMobile #nodrugs

