4 novembre. Giornata dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate

Alcuni momenti della cerimonia svoltasi in Piazza Garibaldi, alla quale ha preso parte il Questore Luigi Liguori – aggiunge la nota pubblicata. Il momento solenne per rendere gli onori a tutti i caduti per la Patria, con personale della Polizia di Stato in alta uniforme che ha deposto la corona di alloro, è stato scandito dal suono del Silenzio – riporta testualmente l’articolo online. Presente anche una rappresentanza del 223° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato che si sta tenendo presso la scuola di Polizia di Pescara – viene evidenziato sul sito web. #GiornataForzeArmate #giornatadellunitanazionale #4novembre #essercisempre #agentipolizia #commemorazione #scuolacontrolloterritorio #deposizionecorona #altauniforme

