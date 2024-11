80 VOGLIA DI 80 IL MUSICAL APRE LA STAGIONE TEATRALE AQUILANA

Comunicato rilasciato dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Miti pop, vestiti sgargianti, primi videogames ma soprattutto divertimento e tanta tanta musica per l’apertura della nuova Stagione Teatrale Aquilana, Ridotto del Teatro comunale, giovedì 7 novembre alle 21.00, in replica venerdì 8 novembre, alle 17.30 e alle 21.00, va in scena “80 Voglia di…’80! Il Musical”, un viaggio attraverso i mitici anni Ottanta prodotto del Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia dell’Alba – si apprende dal portale web ufficiale. Lo show è scritto da Gianfranco Vergoni, da un’idea di Paolo Ruffini, la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele De Guglielmo, costumi Alessia De Guglielmo, disegno luci Alberto Tizzone, disegno fonico Alberto Soraci – aggiunge la nota pubblicata. Con Manuel Mercuri, performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale con oltre 38 milioni di follower, e con Ottavio Cannizzaro, Noemi Cappellini, Cristian Cesinaro, Filippo Di Menno, Edilge Di Stefano, Pietro Galetta, Silvia Ghirardini, Lorenzo Giambattista, Ilaria Lanzillotta, Giulia Rubino – recita il testo pubblicato online. Sarà un’occasione imperdibile per riascoltare canzoni passate alla storia: Duran Duran, Wham, Europe, Whitney Houston, ma anche Ricchi e Poveri, ed Heather Parisi.Uno spettacolo che si inserisce nel filone del “family entertainment”: un prodotto interamente italiano, adatto anche alle nuove generazioni che oggi si divertono con le canzoni che hanno fatto ballare e sognare i loro genitori, i quali avranno sicuramente l’occasione per fare un tuffo nel passato e nella loro gioventù.Questa la trama – si apprende dal portale web ufficiale. Uno studente liceale, alternativo e per niente modello, è in attesa di conoscere l’esito del suo profitto scolastico alla fine dell’anno – Come in un incubo vede sfilare i suoi professori, che a quanto pare hanno fatto di tutto per rendergli la vita difficile – si apprende dalla nota stampa. Manipolando e scomponendo un Cubo di Rubik, si ritrova magicamente catapultato indietro nel tempo di 40 anni, a fianco dei suoi odiati professori ancora giovani che lo coinvolgeranno nell’organizzazione di un concerto di fine anno scolastico con le più famose hit del momento – Avrà così modo di conoscerli più a fondo, e soprattutto di rendersi conto che anche loro, come lui, hanno avuto un passato da adolescenti.Il “ritorno al futuro”, cioè al giorno d’oggi, sarà l’occasione per tirare le somme di questo viaggio e in qualche modo cambiare un po’ anche sé stesso, riconciliandosi con quelli che fino ad allora aveva visto solo come nemici.Tutte le informazioni sul canale WhatsApp del Teatro Stabile d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. I biglietti per tutti gli spettacoli in stagione sono in vendita sul circuito Ciaotickets.https://www.ciaotickets.com/tsa-teatro-stabile-dabruzzo-laquila

