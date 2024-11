Asl1, Fascicolo sanitario elettronico: riaperti i termini per l’opposizione al pregresso

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mer 20 nov, 2024 A seguito del Decreto del MEF del 22 ottobre 2024, i cittadini possono nuovamente esercitare il diritto di opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati sanitari relativi a prestazioni effettuate prima del 19 maggio 2020. Periodo per l’opposizione ? possibile opporsi dal 18 novembre al 17 dicembre 2024. Chi pu? opporsi Cittadini attualmente assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Persone con codice fiscale o codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) non pi? assistite dal SSN; Previsione dell’esercizio di opposizione sine die per le persone non pi? assistite dal SSN, ma che lo siano state in passato, entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza; Previsione dell’esercizio di opposizione sine die per i neomaggiorenni, entro 30 giorni dal compimento dei 18 anni – aggiunge la nota pubblicata. Modalit? per esprimere l’opposizione Online tramite il portale Sistema Tessera Sanitaria (TS) Accesso all’area riservata su www.sistemats.it utilizzando SPID, CIE o CNS. In assenza di identit? digitale, si pu? utilizzare l’area pubblica del portale inserendo i dati della Tessera Sanitaria o del codice STP. Presso gli sportelli dedicati delle ASL Recandosi agli sportelli indicati per la propria ASL (per la ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, vedi elenco riportato in fondo a questa pagina). Portare con s? il modulo di delega disponibile anche sul sito del Sistema Tessera Sanitaria – Gli operatori ASL registreranno l’opposizione tramite il sistema – si legge sul sito web ufficiale. Diritto di revoca Fino alla scadenza del termine (17 dicembre 2024), ? possibile revocare l’opposizione gi? espressa – Per ulteriori informazioni, consultare il portale del Sistema Tessera Sanitaria o contattare gli sportelli della propria ASL di competenza – Documenti utili: Modulo di delega Informativa all’Assistito sul Trattamento dei dati personali per l’opposizione automatica all’alimentazione del FSE 2.0 Decreto MEF 22 ottobre Disciplinare tecnico FSE opposizione al pregresso Manuale opposizione per mezzo del sistema TS Sedi e orari degli sportelli della ASL a cui ? possibile rivolgersi per esercitare il diritto all’opposizione: AREA L’AQUILA Sede Ex Onpi – via Capo Croce n.1 c/o sportello Scelta e revoca del medico Dal luned? al venerd? dalle 8.15 alle 13.00 AREA PELIGNO SANGRINA Presidio Distrettuale di Sulmona dal luned? al venerd? 8.15-12.00 e marted? e gioved? pomeriggio 15.00-17.00 Presidio Distrettuale di Pratola Peligna il marted? e il gioved? 8.30-12.00 Presidio Distrettuale di Castelvecchio Subequo secondo e quarto mercoled? del mese 9.15-12.45 Presidio Distrettuale di Scanno primo luned? del mese 8.30-13.00 Presidio Distrettuale di Castel di Sangro da luned? a venerd? 8.30-12.00 Presidio Distrettuale di Pescocostanzo luned? e mercoled? 08.00-13.00 e marted? 15.00-17.00 Presidio Distrettuale di Pescasseroli marted? e gioved? 08.00-13.00 e luned? e mercoled? 15.00-17.30 AREA MARSICA Distretto di Avezzano luned?, mercoled? e gioved? dalle ore 9,30 alle ore 11.00 – gioved? dalle ore 15.30 alle ore 17.00 Distretto di Celano marted? e gioved? dalle ore 9.30 alle ore 12.00 Distretto di Trasacco venerd? dalle ore 11.00 alle ore 12.30 – marted? dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Distretto di Carsoli marted? dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Distretto di Civitella Roveto luned? e gioved? dalle ore 9.00 alle ore 11.30 Pta di Tagliacozzo luned?, mercoled? e venerd? dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Pta di Pescina mercoled? e venerd? dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Link utili: https://www.salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. gov.it/portale/fascicoloSanitarioElettronico/homeFSE https://sanita – viene evidenziato sul sito web. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – it/fse

