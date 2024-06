Avezzano, Completati i lavori di realizzazione del parcheggio di Via Kolbe. Cipollone: «Struttura che migliorerà sensibilmente la viabilità di una zona dove sorgono scuole e servizi»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:– Sono stati completati in questi giorni i lavori del parcheggio che sorge su Via Kolbe nella zona nord di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Struttura finita, compresa la segnaletica a terra e la ripartizione degli spazi di sosta, compresi quelli riservati ai disabili, che andrà verso la sua inaugurazione nei prossimi giorni – Si tratta di un parcheggio che ospiterà una quarantina di mezzi, realizzato con asfalto drenante, con entrata e uscita differenziate, e che inserito in un quadrante importante per la viabilità della trafficatissima via Don Minzoni – La nuova area di sosta, infatti, sorge in una zona che ospita, scuole, importanti uffici come Inps, Inail, Commissariato di Ps, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, ma anche la vicina chiesa di Santa Maria Goretti che, in realtà, non aveva uno spazio per la sosta – A completare l’opera, prima della sua inaugurazione ufficiale, manca solo la messa a dimora di alcuni alberi che verranno posizionati sul lato di Via Kolbe di fronte alle abitazioni circostanti – precisa la nota online. «Quella zona aveva necessità di un intervento del genere – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emilio Cipollone – perché densamente abitata, molto frequentata per la presenza di scuole e uffici, e perché anche zona di collegamento poi con l’area cittadina più a nord, verso ospedale e Vigili del Fuoco, e verso Via Roma – si legge sul sito web ufficiale. In questo modo – conclude Cipollone – riusciamo a dare una risposta alla necessità di parcheggi per le auto e, allo stesso tempo, alla necessità di fluidificare il traffico nel quadrante in questione, evitando file ed ingorghi. Non ultimo, poi, il fatto che la chiesa Santa Maria Goretti non aveva nelle vicinanze un’area per far parcheggiare coloro che la frequentano o partecipano alle varie iniziative e celebrazioni».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/