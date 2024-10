Avezzano, Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” parla agli anziani: il 21 ottobre, incontro alla Sala Irti

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Assessore Basilico: “Abbiamo allargato il raggio d’azione, ci rivolgeremo anche alle persone fragili più anziane del nostro territorio, perché vogliamo siano protette ed informate”. Prefetto Di Ruocco: “Coltiviamo consapevolezza”. Il progetto del Comune di Avezzano “Comunità coesa, città più sicura” lancia la prima iniziativa di questa nuova stagione di programmazione, connessa ad una tematica di rilevanza nazionale, ovvero il fenomeno delle truffe agli anziani. Con il coordinamento del prefetto a riposo, la dottoressa Amalia Di Ruocco, esperta di sicurezza, si terrà il prossimo 21 ottobre, all’interno della Sala Irti della città, un incontro rivolto alle categorie più fragili della comunità, spesso nel mirino di malintenzionati – La riunione, aperta al pubblico, avrà luogo alle ore 17. Esperti della Polizia di Stato parleranno direttamente agli anziani, sulla base delle denunce ricevute negli ultimi tempi – aggiunge la nota pubblicata. Verranno approfonditi i modi con cui questo reato viene perpetrato – Nello stesso contesto, verrà poi distribuita una brochure con consigli utili ed efficaci, che aiutino gli anziani a difendersi dai criminali. Il progetto “Comunità coesa, città più sicura” quest’anno, compie il secondo anno di realizzazione sul territorio comunale, una “best practice – avverte l’assessore alla sicurezza, Cinzia Basilico – che coinvolgerà anche per il 2025 scuole, associazioni, parrocchie, luoghi di lavoro e locali di ritrovo – Vogliamo creare, in città, presidi di sicurezza, ma anche presidi di educazione e di gentilezza per i nostri ragazzi”. “L’invito a far parte del progetto – conclude il prefetto Di Ruocco è rivolto a tutta la città: come team di esperti di sicurezza e di psicologi, siamo a disposizione e aperti a occasioni e argomenti di incontro – riporta testualmente l’articolo online. La comunità, infatti, deve essere coesa ed è importante il contributo di tutti: ogni componente della società deve fare la sua parte, nessuno escluso”. Molto presto, la squadra coordinata dalla dottoressa Di Ruocco e dall’assessore Basilico, avvierà il calendario degli incontri nelle scuole – si apprende dalla nota stampa. Chiunque volesse organizzare incontri o volesse chiedere informazioni può scrivere alla mail gdicesare@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it

