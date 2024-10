Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI ASCOLI – PESCARA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Dalle ore 16:00 di oggi, martedì 1° ottobre 2024, sarà possibile acquistare, online sui e nei punti vendita abilitati, i biglietti per assistere ad ASCOLI-PESCARA, match valido per l’8^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 6 ottobre, alle ore 19:30, al Del Duca di Ascoli Piceno – I residenti nella provincia di Pescara e nei comuni di Francavilla al Mare (CH), San Giovanni Teatino (CH), Isernia, Silvi (TE), Atri (TE), Pineto (TE) e Chieti potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “Delfino Pescara 1936”. Il cambio nominativo è consentito per tutti i settori ad eccezione del settore Ospiti – precisa la nota online. Prezzi e punti vendita sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/ PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI SARA’ NECESSARIO PREREGISTRARSI SUI CIRCUITO DI VENDITA TICKETONE AL SEGUENTE LINK Sport.TicketOne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it Biglietti – Tickets ALLA VOCE AUTORIZZAZIONE TESSERE Il Codice di Sicurezza per queste tessere una volta autorizzate, corrisponde alla data di nascita nel formato “GGMMAA”.

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com