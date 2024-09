Calcio, Serie C: Pescara – Torres 2-2

Il Pescara e la Torres hanno pareggiato 2-2 nella partita valida per la 2ª giornata di campionato di Serie C, disputata allo Stadio Adriatico “G. Cornacchia”. La gara ha visto la Torres passare in vantaggio al 32’ con una rete di Scotto, chiudendo la prima frazione di gioco sull’1-0.



Nella ripresa, il Pescara ha effettuato un cambio al 63’, con Ferraris che ha preso il posto di Bentivegna. Questo cambio si è rivelato decisivo, poiché al 78’ Ferraris ha segnato il gol del pareggio. Poco dopo, all’89’, Cangiano ha portato i biancazzurri in vantaggio con una rete che sembrava poter chiudere il match.



Tuttavia, in pieno recupero, al 90’+5’, Masala ha segnato per la Torres, riportando il risultato in parità. La partita è terminata con un pareggio 2-2, lasciando entrambe le squadre con un punto a testa.