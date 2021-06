Carabinieri, Automobilista soccorso nell’auto su cui viaggiava finita fuori strada.

Carabinieri, ultime dal sito:

Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 giugno, personale della Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano, durante l’attività ordinaria di controllo del territorio, è intervenuto per soccorrere un automobilista finito all’interno di un canale a ridosso della SS Tiburtina all’incrocio con la SP 62 Palentina, in Comune di Scurcola Marsicana (AQ). I militari, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, immediatamente allertati, hanno estratto dall’abitacolo l’uomo, A.T. di 63 anni ed originario di Roma, che presentava ferite al volto e sangue su mani e testa ed era in condizioni di scarsa lucidità. Successivamente affidato agli operatori sanitari il ferito, probabilmente colto da malore mentre era alla guida dell’automobile, è stato condotto presso il Pronto soccorso di Avezzano, dove gli veniva formulata una prognosi di dieci giorni – L’ intervento dei Carabinieri Forestali ha consentito, così, di evitare più gravi conseguenze – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo dei Carabinieri. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web Arma dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: carabinieri.it