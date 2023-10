Carabinieri, comunicato: Dal controllo alla circolazione all’arresto per droga

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Fermato durante un controllo alla circolazione stradale, un 25enne tenta di disfarsi di oltre 100 gr. di hashish gettandoli fuori dall’auto controllata dai carabinieri – precisa la nota online. I militari se ne accorgono e, dopo più approfonditi accertamenti, procedono all’arresto del 25enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il giovane era in viaggio insieme ad altri due compagni risultati, però, completamente estranei ai fatti – L’attività antidroga è stata portata a termine l’altra sera dalle pattuglie del radiomobile della compagnia di Castel di Sangro, impegnate in specifici servizi lungo la statale 17 al fine prevenire e reprimere reati in genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dell’avvenuto arresto è stato avvisato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. L’arrestato, residente fuori dalla provincia aquilana, si trova ora ai domiciliari nell’attesa dell’udienza di convalida che si terrà davanti al GIP del tribunale sulmonese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

