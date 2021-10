Carabinieri, comunicato: Deteneva un cinghiale illegalmente nel Chietino, denunciato =

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Chieti, 8 ott. – Ieri, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Villa S. Maria, a seguito di una segnalazione pervenuta da guardie giurate del WWF, hanno deferito all’A.G. un residente in quanto deteneva illegalmente, in uno spazio recintato, un giovane cinghiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se pur la Legge 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” preveda che possano essere autorizzati dalle Regioni allevamenti a scopo amatoriale o alimentare di alcune specie di fauna selvatica, i Militari hanno accertato come nel caso specifico la detenzione dell’animale fosse priva di autorizzazione; hanno proceduto pertanto al sequestro dell’ungulato e contestuale affido in custodia giudiziaria al detentore che e’ stato segnalato anche all’Autorita’ sanitaria competente – Si ricorda come sia vietato detenere animali selvatici ancorche’ pericolosi per la salute e l’incolumita’ pubblica in quanto, come nel caso del cinghiale, possono arrecare danni diretti all’uomo e, non essendo sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono anche veicolare malattie infettive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ett

