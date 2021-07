Carabinieri, comunicato: L’AFFETTO DEL CENTRO SPORTIVO CARABINIERI AD ACCOGLIERE VITO DELL’AQUILA

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

Intorno alle 20 di questa sera l’aereo con a bordo una componente di atleti della Delegazione Olimpica Azzurra di ritorno da Tokyo è atterrato a Fiumicino – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra loro anche il neo campione olimpico di taekwondo della categoria -58 Kg Vito Dell’Aquila che allo sbarco in patria, oltre che all’affetto dei numerosi tifosi e dei media accorsi presso l’aeroporto, ha trovato soprattutto una rappresentanza della sua società di appartenenza, il Centro Sportivo Carabinieri, con il suo comandante, il Colonnello Gianni Cuneo in prima fila a rendergli omaggio per la sua straordinaria impresa olimpica – viene evidenziato sul sito web. Al suo fianco anche il responsabile della Sezione Arti Marziali del reparto sportivo dell’Arma Mar. Magg. Luigi Guido e un gruppo dei suoi compagni di squadra tra cui le taekwondoka Maristella Smiraglia, Erica Nicoli e Laura Giacomini – precisa il comunicato. Cuneo ha voluto che il Centro Sportivo Carabinieri fosse il primo ad accogliere il ritorno in patria del suo campione, finora l’unico ad aver centrato l’oro in questi primi cinque giorni dall’apertura dei Giochi – precisa il comunicato. L’abbraccio tra il campione di Mesagne e la sua “famiglia sportiva” è avvenuto proprio all’imbocco del finger che consente la sbarco diretto dall’aeromobile Subito dopo, all’interno dall’area arrivi dello scalo romano, Vito è stato intervistato dai media accorsi a Fiumicino e da un nutrito gruppo di tifosi che gli hanno regalato il più caloroso degli abbracci – aggiunge la nota pubblicata. Tra gli atleti sbarcati con lui anche le spadiste azzurre fresche vincitrici del bronzo a squadre, ieri contro la Cina, tra cui Rossella Fiamingo, anche lei in forza al Centro Sportivo Carabinieri e anche lei meritatamente omaggiata dei complimenti di Cuneo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto questo affetto, tutta questa stima, questa riconoscenza, fanno parte della magia che solo un’olimpiade è in grado di accendere in nome di un sogno sportivo che qualcuno riesce a tradurre in realtà. Bravissimo Vito, sei stato straordinario – recita il testo pubblicato online. La tua formidabile vittoria brilla del giallo dell’oro di quella medaglia che ammiri soddisfatto e che con fierezza porti al collo; la sua lucentezza accende il tuo sguardo di 20enne e scalda il cuore di chi ti vuole bene –

