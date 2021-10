Carabinieri, comunicato: LPN-Ambiente: il ‘Bosco diffuso’ prende forma anche in Abruzzo

Carabinieri, ultime dal sito:

L’Aquila, 27 ott. Il ‘bosco diffuso’ immaginato dai Carabinieri per la biodiversità sta prendendo forma anche in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Stamattina i militari del Reparto biodiversità di Castel di Sangro, nell’aquilano d’alta quota, hanno piantato altri 2 nuclei di bosco diffuso, con specie vegetali di origine autoctone, insieme agli alunni delle scuole primarie di Alfedena e Paterno, sempre in provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Questi boschetti, insieme alle altre centinaia piantati in tutta Italia nell’ambito del progetto nazionale ‘Un albero per il futuro’ costituiscono una massa di alberi imponente, oltre 5.000, in grado di immagazzinare più di 80 tonnellate di anidride carbonica ogni anno – Nel corso dell’iniziativa i bambini hanno partecipato attivamente alla messa a dimora di numerosi alberelli di faggio, roverella, cerro orniello, acero, sorbo e corniolo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa è in corso in tutta Italia grazie all’opera di 28 Reparti dei Carabinieri Biodiversità.

