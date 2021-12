Carabinieri, comunicato: LPN-Chieti: creano disordini davanti al bar, 2 giovani arrestati

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

L’Aquila, 24 dic. I carabinieri di Castel Frentano, in provincia di Chieti, hanno arrestato due giovani di Sant’Eusanio del Sangro che hanno infastidito alcuni clienti davanti un bar. Entrambi 22enni di Sant’Eusanio, i due hanno creato disordine per tentare di entrare nel locale insultando alcuni clienti che subito hanno chiesto l’intervento dei carabinieri di Lanciano (Chieti). All’arrivo dei militari, i giovani si sono scagliati contro i carabinieri con parole aspre e violente, tentando poi la fuga – si apprende dal portale web ufficiale. Raggiunti,i due hanno opposto resistenza ai militari – precisa la nota online. In caserma, i ragazzi sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, dovranno rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

