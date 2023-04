Carabinieri, comunicato: LPN-Corruzione: arresti in tutta Italia per appalti Aeronautica, 39 indagati

- Advertisement -

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Milano, 18 apr. Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di corruzione, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico in 49 appalti dell’Aeronautica militare per un valore di 3 milioni di euro tra il maggio 2017 e gennaio 2021. Dalle prime luci dell’alba i militari del Comando Compagnia Carabinieri – Polizia Militare Aeronautica militare di Roma Ciampino stanno dando esecuzione nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Chieti e Ravenna a ordinanze di misura cautelare nei confronti di 24 persone (12 militari e 12 civili) di cui 10 sottoposti a obbligo di dimora, emesse dal Gip di Velletri, e la notifica di 15 avvisi di chiusura indagini della Procura laziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’inchiesta è partita da una società attiva in campo edile ed immobiliare, posseduta con quote dell’85% e del 15% da due militari in servizio all’epoca presso il 2° Reparto Genio dell’Aeronautica di Ciampino e che contemporaneamente avevano incarichi di responsabilità in alcuni appalti della Forza armata anche in qualità di direttore lavori o responsabile del cantiere – In particolare nel mirino degli inquirenti 49 contratti per lavori nelle basi militari in Lazio e Campania – si legge sul sito web ufficiale. Durante gli accertamenti investigativi è emerso il ruolo di altri militari, alcuni titolari di ditte private interessate dal giro d’affari, altri ritenuti responsabili di condotte omissive rispetto agli obblighi di vigilanza – si legge sul sito web ufficiale. Il sistema si sarebbe basato sull’assegnazione diretta degli appalti e dopo le prime evidenze in mano ai magistrati ha portato anche a un’indagine amministrativa interna alla stessa Aeronautica militare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dei Carabinieri. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale Arma dei Carabinieri, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: carabinieri.it