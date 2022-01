Carabinieri, comunicato: LPN-L’Aquila: colpo a sportello Postamat, esplosione nella notte

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

L’Aquila, 8 gen. Esplosione nella notte alla poste centrali dell’Aquila, in località Centi Colella – si apprende dal portale web ufficiale. Attorno alle 3 i ladri hanno fatto esplodere lo sportello automatico (Atm), sulla strada, infilado nel Postamat dell’esplosivo, facendo saltare così tutto l’apparato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il metodo impiegato è quello della ‘marmotta’, l’operazione è durata pochissimi minuti – precisa la nota online. Non ci sono danni negli edifici vicini – Nell’area, ora transennata, stanno eseguendo i rilievi i carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale dell’Arma a cui è affidata l’indagine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I militari hanno recuperato e stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza dell’area – viene evidenziato sul sito web. Sono intervenuti sul posto anche le guardie giurate della vigilanza – Si parla di una somma ingente per il bottino che però è ancora da quantificare – si apprende dalla nota stampa.

