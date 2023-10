Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: 47 kg droga sequestrati, 3 arresti

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Picciano (Pescara), 18 ott. Tre persone, di origine straniera, residenti a Picciano, in provincia di Pescara, sono state arrestate dai carabinieri di Montesilvano (Pescara), con l’accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato – recita il testo pubblicato online. Quest’ultima accusa è stata mossa perché gli arrestati hanno sottratto il materiale dei carabinieri che li tenevano sotto controllo – I militari dell’Arma hanno scoperto, in un’area impervia, al confine tra la provincia di Teramo e Picciano una coltivazione di marijuana con tanto d’impianto di coltivazione e pratiche per il trattamento delle piantine per garantire una crescita esponenziale – si apprende dalla nota stampa. Dopo una attenta attività di indagine, controllo e osservazione, coordinata dalla procura della Repubblica del tribunale di Teramo, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dei 3 stranieri ad Elice, sempre nel Pescarese, a bordo di una vettura – Nel corso della perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato 180 grammi di marijuana – In tutto sono state sequestrate 460 piante di marijuana, del peso di 47 chili, recuperate nel campo e che presentavano lo stesso stato di maturazione delle piante trovate nell’auto dei 3 perquisita – viene evidenziato sul sito web. I tre arrestati sono stati associati al carcere san Donato di Pescara, in attesa dell’udienza di Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

