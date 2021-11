Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: affidato al Comune di Montesilvano appartamento di un camorrista

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

L’Aquila, 9 nov. Questa mattina la polizia locale e i carabinieri sono entrati in un appartamento confiscato alla camorra – In 2 anni è il quarto immobile sottratto alle organizzazioni criminali a Montesilvano, in provincia di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’alloggio di 60 metri quadri “è in totale stato di degrado”. Lo ha detto a LaPresse il consigliere comunale delegato alla sicurezza, Marco Forconi che ha annunciato che un Istituto superiore della cittadina adriatica si occuperà della ristrutturazione gratuita dell’immobile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’appartamento, vicino la spiaggia, era di un camorrista e, dopo l’arresto, è stato occupato da diverse persone attualmente detenute per reati come rapina, favoreggiamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale – si apprende dalla nota stampa. L’alloggio è tornato disponibile anche grazie alla scrupolosa attività investigativa della Compagnia dei carabinieri di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. “Ancora una volta l’azione sinergica delle nostre forze dell’ordine ha ridato sicurezza e decoro al nostro territorio”. Lo ha dichiarato Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano – recita il testo pubblicato online. Il Comune ha acquisito nel patrimonio un altro bene sottratto alla camorra – si legge sul sito web ufficiale. “A breve formalizzeremo il passaggio con l’Agenzia nazionale dei beni confiscati – ha concluso il primo cittadino – Questo è l’ennesimo segnale importante per ristabilire definitivamente la legalità in una zona a vocazione turistica – viene evidenziato sul sito web. L’appartamento verrà utilizzato per fini sociali e verrà dato in gestione ad associazioni legata alle forze dell’ordine operanti in città”.

