Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: rapine e danneggiamenti a parcheggio supermercato, un arresto

Pescara, 15 gen. Ha cercato di rapinare anche un maresciallo dei carabinieri in congedo, ma ha avuto la peggio – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un cittadino extracomunitario 29enne, residente ad Avezzano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato ieri dai militari dell’Arma a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il fatto è avvenuto alle 13.20 in via Colonna, di fronte al parcheggio di un supermercato – I militari della sezione radiomobile di Pescara, giunti sul posto per una richiesta d’intervento, all’arrivo hanno visto un giovane che aggrediva 2 persone che cercavano di fermarlo – Il ragazzo è stato fermato e identificato con l’aiuto del maresciallo proprietario della borsa sottratta e di un passante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In base alla ricostruzione dell’accaduto, per prelevare un pacco dal box Amazon il militare in pensione ha parcheggiato la vettura davanti al Carrefour di via Misticoni a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Tornato al veicolo si è accorto che una gomma era stata tagliata – si apprende dal portale web ufficiale. Per riprendere la marcia l’ha sostituita appoggiando il borsello nel veicolo nel mezzo – aggiunge testualmente l’articolo online. In quel frangente, il giovane ha aperto lo sportello dell’auto appropriandosi della borsa per poi fuggire a piedi – aggiunge la nota pubblicata. Il derubato lo ha inseguito e, con l’aiuto di un passante ha cercato di bloccare il ladro che ha provato a colpire il derubato con il borsello sottratto – recita il testo pubblicato online. Nel corso della perquisizione personale al 29enne, oltre al borsello rubato al maresciallo, i carabinieri hanno recuperato una tracolla sottratta, poco prima, con le stesse modalità e sempre nel parcheggio antistante il Carrefour, con all’interno i documenti di un altro cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Il 29enne è stato trovato in possesso anche di un coltello da cucina della lunghezza di 21 centimetri con lama zigrinata e manico di colore rosso utilizzato per tagliare le gomme – Su disposizione del magistrato, l’arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo e dovrà rispondere dei reati di rapina oltre che di danneggiamento aggravato e di porto di oggetti atti ad offendere – si apprende dalla nota stampa.

