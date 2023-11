Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: truffa ad anziano 86enne, un arresto e una denuncia

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Pescara, 29 nov. L’arrivo in casa del nipote di un anziano, vittima di una truffa appena consumata e la presenza in strada di alcune pattuglie ha impedito ai malviventi di farla franca questa volta – È accaduto a Villa Raspa di Spoltore (Pescara) dove i carabinieri di Spoltore e la polizia locale hanno arrestato una giovane e denunciato un uomo per concorso in truffa ai danni di un anziano – I due, di origini campane, hanno convinto un 86enne, originario di Roma e residente a Villa Raspa, a pagare circa 8 mila 800 euro per liberare il figlio coinvolto in un falso incidente con feriti – aggiunge la nota pubblicata. Un sedicente maresciallo dei carabinieri ha telefonato all’anziano riferendogli che per evitare l’arresto del figlio avrebbe dovuto pagare del denaro e che si sarebbe presentata una donna, di lì a poco, per la riscossione della somma dovuta come risarcimento – riporta testualmente l’articolo online. Fortunatamente, un nipote della vittima è passato in quel momento a casa dello zio incrociando sull’uscio la donna poi arrestata e notando molto denaro sul tavolo dell’anziano parente – Nel frattempo, all’esterno del condominio i militari dell’Arma e la polizia locale stavano identificando il conducente di una Fiat panda di colore scuro noleggiata dai due – Nel corso dell’identificazione, l’uomo a bordo del mezzo è risultato avere numerosi precedenti penali – precisa la nota online. Durante il controllo, i militari hanno notato una donna inseguita a piedi dal nipote della vittima che la indicava come truffatrice – La giovane, dopo le formalità di rito e l’individuazione fotografica, è stata dichiarata in stato di arresto e condotta nel carcere di Chieti, il complice è stato invece denunciato a piede libero – aggiunge testualmente l’articolo online.

