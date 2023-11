Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: viola i domiciliari e viene trovato con droga, arrestato

Carabinieri, ultime dal sito:

Popoli (Pescara), 30 nov. I carabinieri di Popoli (Pescara) hanno arrestato per evasione un uomo che era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare scoprendo che deteneva della sostanza stupefacente nella sua abitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’uomo, 72enne di Popoli, è uscito di casa senza permesso ed è stato ritrovato al supermercato intento a fare la spesa – si legge sul sito web ufficiale. Accompagnato presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 85 grammi di hashish. L’evasione ha fatto scattare nuovamente le manette e una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti – aggiunge la nota pubblicata. Il giudice ha convalidato l’arresto e riconfermato i domiciliari.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa Arma dei Carabinieri. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it