Carabinieri, comunicato: LPN-Teramo: bracconaggio, spara e ingabbia avifauna, cacciatore sanzionato

Roseto degli Abruzzi (Teramo), 2 dic. Avrebbe sparato a diversi esemplari di avifauna selvatica, nel corso di alcune uscite di caccia svolte nel periodo di apertura dell’attività venatoria – viene evidenziato sul sito web. Una volta feriti gli uccelli, 4 ghiandaie e 1 merlo – recita il testo pubblicato online. sono stati rinchiusi dal cacciatore in alcune gabbie, nella sua abitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’uomo, originario di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è stato sanzionato amministrativamente dai carabinieri forestali di Alba Adriatica (Teramo) che hanno accertato la detenzione in cattività degli esemplari, in assenza dell’autorizzazione regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre alla contestazione della violazione amministrativa, i militari hanno proceduto al sequestro degli esemplari e al loro rilascio in ambiente naturale – si apprende dalla nota stampa.

