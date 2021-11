Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

—Ripetizione con titolo corretto— L’Aquila, 9 nov. Un barista 31enne di Bellante, che nel teramano aveva il compito di segnalare i ‘mezzi interessanti’ e un 38enne di Foggia, sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili dei furti di autocarri e macchine movimento terra consumati tra giugno e agosto in provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. I due sono stati tradotti in carcere, ad un terzo uomo, 46enne di Foggia, è stato notificato l’ordine di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. È questo il risultato dell’operazione ‘Predator’ condotta dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Giulianova (Teramo) che hanno smantellato un ‘sodalizio criminoso’ specializzato nell’individuare e rubare i mezzi pesanti di alcune imprese edili – aggiunge la nota pubblicata. Dalle perquisizioni domiciliari degli arrestati è stato rinvenuto materiale interessante per proseguire le indagini su altri furti, in cui è stata impiegata la stessa tecnica, avvenuti però nel territorio nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

