Carabinieri, FORMIA. MINACCIA CON SPRANGA IL PERSONALE DELL’OSPEDALE, ARRESTATO 25ENNE

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Roma, 3 gen. – Nel pomeriggio del primo gennaio un 25enne di Minturno ha minacciato con una spranga di ferro il personale medico dell’ospedale di Formia dove era stato trasportato poco prima in quanto trovato in stato di agitazione psicomotoria – L’uomo ha anche danneggiato l’area dedicata ai pazienti affetti da covid-19, rendendola inutilizzabile fino a futuro intervento di manutenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I militari della Compagnia carabinieri di Formia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, lo hanno tratto in arresto per i reati di resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e interruzione di un servizio di pubblica necessità. Il provvedimento precautelare è stato adottato dai militari della Stazione dei carabinieri di Formia insieme agli uomini della sezione Radiomobile e della Tenenza di Gaeta – si apprende dal portale web ufficiale. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Lanciano in provincia di Chieti, cosi come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Cassino – riporta testualmente l’articolo online.

