Carabinieri, la nota: MILANO: NAS, ARRESTI E PERQUISIZIONI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA DI FARMACIE

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Milano, 6 lug. – I Carabinieri del Nas di Milano, nelle province di Milano, Roma, Pescara, Latina, Rieti e Ascoli Piceno, con in supporto dei Nas e Comandi Provinciali competenti per territorio, hanno proceduto all’esecuzione di misure cautelari e di decreti di perquisizione nei confronti di un sodalizio criminale dedito a realizzare ingenti profitti illeciti mediante l’accaparramento di farmacie in tutto il territorio nazionale provocandone il dissesto finanziario tramite l’acquisizione di finanziamenti e altre risorse economiche successivamente oggetto di distrazione – Gli esiti dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle 11 presso la sede del Nas Carabinieri di Milano –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo dei Carabinieri. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web Arma dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: carabinieri.it