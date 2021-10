Carabinieri, la nota: PESCARA: ARRESTATI DUE LADRI IN TRASFERTA RESPONSABILI DI TENTATO FURTO E RESISTENZA

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Pescara, 1 ott. Nella mattinata di ieri, 30 Settembre 2021, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, al termine degli accertamenti di rito, hanno arrestato due soggetti per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della nottata, la pattuglia in perlustrazione, ha notato i due mentre tentavano di aprire il portellone anteriore di un furgone posteggiato lungo via Rossi di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. Non appena si sono resi conto della presenza dei Carabinieri, si sono dati alla fuga per le vie del centro a bordo della loro auto, e, dopo un ulteriore tentativo di fuga a piedi, sono stati raggiunti e bloccati dai militari – precisa il comunicato. La perquisizione personale e veicolare eseguita nell’immediatezza ha permesso di rinvenire numerosi attrezzi atti allo scasso, e dagli accertamenti esperiti emergeva che entrambi erano sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, per reati contro il patrimonio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri, ha convalidato l’arresto ed ha sottoposto entrambi agli arresti domiciliari.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dai Carabinieri e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it