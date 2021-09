Carabinieri, la nota: PESCARA: BUTTANO RIFIUTI IN UNA SCARPATA, DENUNCIATI I RESPONSABILI A MONTESILVANO

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

Pescara, 21 set. Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale – Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara hanno denunciato due imprenditori di Silvi (Te) per gestione illecita di rifiuti, gettati lungo la scarpata di Via Collevento a Montesilvano (Pe). I Forestali, percorrendo a fine luglio scorso quella strada, avevano notato a valle, in mezzo a piante di Roverella, sparsi su circa 100 m2 di terreno, trenta sacchi in Pvc pieni di rifiuti, anche pericolosi, riconducibili all’attività di autocarrozzeria (filtri, barattoli di vernice e solventi, fanali di automobili, etc.), sottoposti immediatamente a sequestro probatorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dagli accertamenti successivi, grazie al rinvenimento tra i rifiuti abbondonati di documentazione contabile, contenuta in alcuni sacchi, e alle testimonianze di persone informate sui fatti, si è risaliti a un’autocarrozzeria con sede a Città Sant’Angelo (Pe), smantellata a seguito di un provvedimento di sfratto, di cui sono amministratori gli indagati, che ora rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro per aver gestito illecitamente i propri scarti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo dei Carabinieri. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it