Carabinieri, ultime: Incendi Pescara: indagini in corso, al lavoro Cc e Forestali

PESCARA, 02 AGO – I carabinieri di Pescara e i carabinieri forestali hanno gia’ avviato le indagini sugli incendi che ieri hanno interessato la zona Sud del capoluogo adriatico, devastando la Riserva naturale Pineta Dannunziana – viene evidenziato sul sito web. I militari gia’ stamani hanno effettuato i primi sopralluoghi – aggiunge la nota pubblicata. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo vario materiale, tra cui i filmati delle videocamere di sorveglianza, ed ascoltando residenti e testimoni – precisa il comunicato. Tre, in base alle verifiche dei vigili del fuoco, i punti di innesco, cioe’ le aree da cui le fiamme sono partite e su cui sono in corso accertamenti – precisa il comunicato. Non e’ ancora chiara, pero’, al momento l’origine dei roghi, su cui non si esclude nessuna ipotesi – aggiunge la nota pubblicata. La Procura di Pescara gia’ ieri ha aperto un fascicolo sull’episodio, per fare piena luce su quanto accaduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ieri alle operazioni di soccorso hanno partecipato, insieme a tutte le forze dell’ordine, anche i carabinieri – precisa il comunicato. Sei militari, nel fornire supporto alle persone che dovevano essere evacuate, hanno riportato una lieve intossicazione e sono finiti in ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora sono tutti in buone condizioni di salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. .

