Carabinieri: ultime news. Blitz anticamorra tra Abruzzo e Campania, cinque arresti

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

TERAMO, 13 OTT – Blitz anti camorra in Abruzzo e Campania – viene evidenziato sul sito web. Dalle prime luci dell’alba a Martinsicuro (Teramo) e a Melito di Napoli i Carabinieri dei Comandi Provinciale di Teramo e Napoli, del Nucleo Elicotteri di Pescara e del Nucleo Cinofili di Chieti, stanno eseguendo cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico di alcuni soggetti italiani dimoranti nel teramano e altri in provincia di Napoli – precisa il comunicato. Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di L’Aquila su richiesta della locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia – si legge sul sito web ufficiale. .

