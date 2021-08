Carabinieri: ultime news, TERAMO: CONTROLLI ANTIDROGA, CARABINIERI DENUNCIANO 28ENNE TUNISINO

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Teramo, 31 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. I Carabinieri del Comando Stazione di Martinsicuro hanno identificato e denunciato un cittadino tunisino, 28enne, senza fissa dimora in Italia, ritenuto responsabile dei reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso del controllo i militari hanno sottoposto a perquisizione personale il tunisino che è tato trovato in possesso di un involucro termo-sigillato contenente 5 grammi di eroina nonché un bilancino elettronico, evidentemente utilizzato per confezionare le dosi ed un coltello a serramanico del genere proibito della lunghezza di circa 22 cm. Il tutto è stato sottoposto a sequestro – riporta testualmente l’articolo online.

