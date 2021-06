Carabinieri: ultime news, TERAMO: RAGAZZA VIOLA PIU’ VOLTE DOMICILIARI E FINISCE IN CARCERE

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

Teramo, 10 giu. – (Adnkronos) – I Carabinieri del Comando Stazione di Nereto, Teramo, hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara a carico di un 21enne del luogo, in virtù delle reiterate violazioni della misura degli arresti domiciliari – precisa il comunicato. La ragazza, indagata per il reato di atti persecutori posti in essere nei confronti della moglie del suo amante, era stata ammessa a beneficare della misura alternativa degli arresti domiciliari che in più circostanze aveva violato – Le vicende erano state segnalate al magistrato di sorveglianza che ha disposto la carcerazione – si apprende dalla nota stampa. I militari operanti una volta notificato il provvedimento hanno portato la ragazza presso la Casa Circondariale di Teramo – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dei Carabinieri. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 05, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it