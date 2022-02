Carabinieri: ultime news, TERAMO: SORPRESA A SPACCIARE, ARRESTATA 50ENNE

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

Teramo, 10 feb. Durante dei controlli effettuati ieri dai Carabinieri di Alba Adriatica nel territorio di Val Vibrata sono state arrestate due persone e denunciate altre tre – Nello specifico i Carabinieri hanno arrestato una donna, 50enne con precedenti di polizia perché colta in flagranza mentre cedeva alcune dosi di eroina a un giovane tossicodipendente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare un laboratorio artigianale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, altre dosi di eroina, cocaina e metadone – recita la nota online sul portale web ufficiale. La donna è stata posta agli arresti domiciliari e questa mattina ci sarà il rito direttissimo – recita il testo pubblicato online. Una misura cautelare in carcere è stata poi eseguita a carico di un 30enne pregiudicato del luogo, già sottoposto ai domiciliari per diverse violazioni tra cui quella degli stessi arresti – precisa la nota online. L’uomo è stato portato nel carcere di Lanciano – Inoltre un 35enne e un 31enne sono stati denunciati poiché, sebbene sottoposti al Daspo dal 2020, la scorsa domenica si sono recati allo stadio comunale per assistere alla partita tra la Nuova Santegidiese e il Fontanelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. I Carabinieri hanno infine denunciato anche un 35enne di Sant’Omero poiché dopo essersi schiantato con la sua auto contro un palo della segnaletica stradale, è risultato positivo all’alcol test. All’uomo è stata ritirata la patente – si apprende dalla nota stampa.

