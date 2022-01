Carabinieri: ultime news, TERAMO: TROVATI IN POSSESSO DI DROGA, DUE ARRESTI

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Teramo, 13 gen. I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. L’attività antidroga, che ha visto coinvolte tutte le Stazioni della Compagnia, nonché il personale in borghese del Nucleo Operativo, ha portato all’arresto in flagranza di due spacciatori ed alla segnalazione di 5 assuntori alla Prefettura di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella mattinata, a Nereto, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo hanno arrestato D. F. 60enne, pregiudicato, sorpreso a cedere dosi di metadone ad un tossicodipendente del luogo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio, a Martinsicuro, a cadere nella rete della giustizia è stato H. R. A., trentenne, pregiudicato di origini tunisine – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Martinsicuro che, nel corso di una perquisizione, lo hanno trovato in possesso di numerosi dosi di eroina, nonché di materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

- Advertisement -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa Arma dei Carabinieri. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it